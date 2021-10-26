Грозный, 26 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Чечне нерабочие дни в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу продлятся так же, как и во всей стране — с 30 октября по 7 ноября. Продлевать их власти региона не стали. Указ о введении нерабочих дней на этот период подписал исполняющий обязанности главы республики Муслим Хучиев.

Чечня. Грозный

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Нерабочими с полным сохранением заработной платы будут девять дней для лиц, занимающих государственные должности. Кроме того, предусмаривается дополнительная система ограничительных мер. В частности, на самоизоляцию переходят люди в возрасте старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ограничивается до 50 человек число участников массовых общественных и политических мероприятий, а в магазины и торговые центры, на объекты общепита будут допускаться лишь граждане при условии наличия у них QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенном заболевании.

Напомним, в Чечне, по данным на 25 октября, было выявлено 111 заразившихся коронавирусом. Это самый большой показатель за последние месяцы. Всего в регионе стали носителями опасной инфекции более 24,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном Кавказе были продлены нерабочие дни из-за коронавируса лишь в одном субъекте — Северной Осетии. Там они начнутся 26 октября и продлятся до 7 ноября.