Оренбург, 26 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Оренбургскую область по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко прибыла комиссия Росздравнадзора. Она проверит действия местного минздрава, направленные на предотвращение распространения заболеваемости COVID-19. Об этом сообщают СМИ.

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Осенью в регионе значительно вырос показатель смертности от коронавирусной инфекции. Увеличивается и суточный показатель выявляемых заражений коронавирусом. Он достиг 410 случаев, что является максимальным для Оренбуржья. Область находится в списке неблагополучных по эпидситуации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Мурашко подверг резкой критике доклад министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой, указав на то, что она не владеет ситуацией. Действия областных чиновников были названы беззубыми.

На проверку отводится десять дней. По ее результатам состоится еще один разговор Михаила Мурашко с Савиновой.