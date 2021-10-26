Иркутск, 26 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Минздраву Иркутской области пришлось оправдываться за слова главного врача городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимира Новожилова, который 25 октября во время прямого эфира в соцсетях посоветовал: «Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома». Подробности сообщает пресс-служба профильного министерства.

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«Владимир Александрович — очень уважаемый в области врач, он постоянно сталкивается с последствиями коронавируса. Все мы знаем, как он переживает за своих маленьких пациентов. Дети стали болеть тяжело, и этот факт очень беспокоит Владимира Александровича.

Сегодня в области много коек отданы под коронавирус, переносятся плановые операции, госпитализации. Высказывание Владимира Александровича вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться помощь в полном объеме.

Минздрав гарантирует, что будет. Это был призыв к вакцинации, к ответственному отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих», — заявил глава минздрава региона Яков Сандаков.

Новожилов пояснил также, что система здравоохранения в пандемию перегружена, а граждане, которые не проявили ответственного отношения к своему здоровью и не сделали прививку, занимают в больницах места, а значит, их не получают люди, которые привились, но ждут плановой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 26 октября 2021 года число умерших пациентов в Приангарье достигло 5366 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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