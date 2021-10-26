Студентов Челябинского университета переводят на дистанционный режим
Челябинск, 26 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Челябинский госуниверситет в период нерабочих дней будет работать в удалённом режиме. Это следует из сообщения в телеграм-канале образовательной организации.
(сс) Евгений Самарин. mos.ru
Дистанционное обучение
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«С 30 октября по 7 ноября учимся по расписанию, но дистанционно — приказ ректора», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, в этот период в России объявлены нерабочие дни. Причиной стала ситуация с распространением коронавируса.
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