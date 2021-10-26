Абакан, 26 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту остаётся Абакан, где зарегистрировано 65 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

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Диагноз также подтвердился у жителей Саяногорска, Черногорска, Усть-Абаканского, Алтайского, Аскизского и других районов. Большинство случаев инфицирования было подтверждено после обращения граждан к медиками с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии.

«Всего с начала года в Хакасии выявлено 25 194 случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня — 1,1, за 7 дней — 1,1», — добавили в правительстве.