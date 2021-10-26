Ульяновск, 26 октября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области отреагировали на появившиеся сообщения об опасности вакцинации от COVID-19, опровергнув данные слухи и объяснив рост числа заражений коронавирусом «появлением новых более агрессивных штаммов» инфекции. Такие сведения распространило региональное министерство здравоохранения со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Ульяновской области Валерию Речник.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В минздраве опровергли опасность антиковидной вакцинации и пояснили критику в социальных сетях, что в 2020 году при отсутствии прививок болело меньшее количество населения, чем в 2021 году при наличии вакцины.

Главный внештатный инфекционист Ульяновской области Валерия Речник, на которую ссылается министерство, рост числа заболевших COVID-19 связывает не с увеличением количества вакцинированных граждан, «а с появлением новых более агрессивных штаммов коронавируса», которые быстрее распространяются.

Говоря о других факторах, способствующих распространению вируса, она назвала несоблюдение масочного режима и самоизоляции:

«Основная масса заболевших — это именно непривитые люди».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области значительный рост числа заражений коронавирусом начался в октябре, увеличившись с 322 в сутки до 515 по итогам 25 октября.

Напомним, с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждён 92 331 случай заражения новой коронавирусной инфекции, вылечились 81 619 пациентов, умерли 2916 человек. По данным на 23 октября, прививку от COVID-19 сделали 405 807 жителей.