Санкт-Петербург, 26 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. На три искусственные ели, украшение фасада и интерьера в ГБДОУ «Детский сад № 25 Московского района Санкт-Петербурга» к Новому 2022 году планируется потратить более 956 тыс. рублей. Для сравнения: в некоторых регионах столько тратят на закупку квартиры для ребёнка-сироты. Итоги тендера уже подводятся, но победитель и стоимость контракта пока не сообщалась, передаёт ИА REGNUM.

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Максимальная цена контракта — 956 012,03 рубля, источник финансирования — средства бюджетных учреждений. Срок оказания услуги: до 26 ноября 2021 года должны быть смонтированы все элементы, а до 21 января 2022 года их должны демонтировать. Для развешивания уличных гирлянд и неоновых снежинок планируют привлечь телескопическую автовышку. В качестве лота выступают три искусственные ели, уличные гирлянды, объемные cветящиеся фигуры и набор елочных украшений.

Этот же детсад объявил аукцион на поставку карнавальных костюмов. Его начальная цена — 1 099 956,75 рубля. Итоги подведут 2 ноября 2021 года.

Напомним, в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявили локдаун. Детские сады с 1 по 3 ноября могут работать только в рамках дежурных групп, а с 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны уйти на дистанционный режим работы.

Будут ли подобные ограничения в декабре, пока не известно. Между тем вряд ли проведение массовых утренников в детсадах будет воспринято лояльно на фоне подобных ограничений. Траты на новогодние украшения, ель, новогодние костюмы уже сейчас можно считать «деньгами на ветер». Разве что костюмы можно будет использовать через год-другой.

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