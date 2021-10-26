Улан-Удэ, 26 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 157 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 138 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

По состоянию на 26 октября, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 62 318, 47% из которых выявлено в Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 54 068 человек, в том числе 247 за сутки.