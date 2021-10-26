Иркутск, 26 октября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 26 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5366 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 119 864 человека (+434 за сутки). Госпитализированы 4621 (+21 за сутки).

Выздоровели 106 056 пациентов (+209 за сутки). Ещё 479 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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