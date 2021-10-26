Чебоксары, 26 октября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 26 октября, объявлены нерабочие дни в девяти муниципальных образованиях в связи с «наиболее критической обстановкой» с коронавирусом. Они продлятся по 7 ноября. В остальных муниципалитетах нерабочие дни начнутся с 30 октября. Соответствующие изменения внёс в указ об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Чувашии с 26 октября по 7 ноября нерабочие дни будут действовать в Алатыре, Шумерле, Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Красноармейском, Марпосадском, Шумерлинском и Яльчикском районах. Власти поясняют, что в данных муниципалитетах сложилась «наиболее критическая обстановка» с коронавирусом и выявлены «результаты, при которых ситуация находится в зоне очень высокого риска, по шкале — это более 10 баллов».

На данный период из торговых объектов будут работать только аптеки, ветеринарные пункты, салоны связи, продуктовые магазины и магазины по реализации непродовольственных товаров первой необходимости. Также перестанут оказывать услуги учреждения культуры, включая кинозалы, физкультурно-оздоровительные центры, спа-салоны, бани, бассейны.

Данные ограничения не коснутся работы больниц, непрерывно действующих предприятий (приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям), ряд финансовых организаций (по услугам и платежам), предприятий общепита в формате «COVID-free» зон, а также организаций, оказывающие услуги по временному размещению граждан, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

При этом власти оставили за собой право проводить свои мероприятия при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 и иных установленных требований.

Данные ограничения будут действовать во всех остальных муниципалитетах с 30 октября по 7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 36 813 случаев заражения коронавирусом, вылечились 32 249 пациентов (87,6%), умерли 2655 человек.