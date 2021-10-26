Благовещенск, 26 октября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. С диагнозом COVID-19 в больницы Амурской области госпитализированы 1800 пациентов. Почти половина из них тяжёлые или находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил 26 октября на своей странице в Instagram губернатор региона Василий Орлов. Он призвал жителей Приамурья соблюдать антикоронавирусные ограничения и меры профилактики.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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«На сегодня у нас осталось свободными только 9% коек. Развернуто уже 8 инфекционных госпиталей. Сейчас сложная ситуация и вернуться к привычной жизни возможно лишь совместными усилиями. Я понимаю, что введённые ограничения кажутся жесткими, но это необходимый шаг. Если ситуация не стабилизируется есть риск ужесточения всех мер и продления нерабочих дней. Прошу вас соблюдать все меры профилактики — маски, антисептики. По возможности ограничивайте свои контакты с людьми. Если вы еще не вакцинировались, то не тяните время», — обратился к амурчанам Василий Орлов.

Он также рассказал об усилении мер профилактики COVID-19 в общественном транспорте и напомнил о введении входа по QR-кодам в том числе в торговых центрах городов Благовещенск, Зея, Свободный, Тында, Шимановск и Райчихинск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области выявили восемь организаций общественного питания, в которые посетителей пускали без проверки QR-кодов, подтверждающих наличие иммунитета к коронавирусу. По этим фактам будут проведены административные расследования, нарушителей оштрафуют.