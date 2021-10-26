Благовещенск, 26 октября, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Школьники Амурской области с 30 октября по 7 ноября будут на каникулах, а дошкольников будут пускать в детские сады в зависимости от места работы родителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 октября в пресс-службе министерства образования региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

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«При поступлении каждого ребёнка родители указывают место своей работы, и если это полиция, МЧС, аптеки, больницы и другие места, кто не выходит на каникулы, то ребёнка примут. В противном случае родителям предлагается провести выходные со своими детьми. Конечно, бывают различные жизненные обстоятельства, в этом случае вопрос предоставления мест в дежурных группах необходимо решать в индивидуальном порядке с администрацией детских садов», — пояснила заместитель председателя правительства региона, министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева.

По её словам, заявки от родителей принимаются уже сейчас, руководители дошкольных учреждений проверят их обоснованность.

В школах, где дети учатся по триместрам, каникулы будут продлены, а учебные программы предложено скорректировать, чтобы длительный отдых не повлиял на качество образования.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область уйдёт на коронавирусные «каникулы». В период локдауна будут работать торговые центры, но в них будут усилены меры профилактики. Амурчан просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию.