Ульяновск, 26 октября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области в очередной раз резко увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации, за 25 октября в области лабораторно выявлено 515 носителей новой коронавирусной инфекции. Напомним, что сутками ранее было 489.

В Ульяновской области профильными ведомствами продолжаются противоэпидемические мероприятия, включающие госпитализацию ковидных пациентов, установление круга контактных, проведение тестирования и медицинского наблюдения.

Всего с начала пандемии проведено 1 353 434 лабораторных исследования на коронавирус. В настоящее время под наблюдением находится 21 391 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально выявлено 92 331 случай заражения SARS-CoV-2, выздоровели 81 619 пациентов (88,4%), скончались 2916 ковидных больных.