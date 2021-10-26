Якутск, 26 октября, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Система обеспечения кислородом медучреждений республики будет переориентирована с доставки на собственное производство. В регионе начнут работать несколько таких предприятий, пока лицензия на производство кислорода есть только у ООО «Кислород Якутии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Кислород хранится в специальной ёмкости, у него очень низкая температура. Каждая партия проверяется на наличие примесей и количество кислорода. Допускается не менее 99,5% кислорода

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Предприятие произвело первые восемь тонн жидкого медицинского кислорода, он доставлен в Якутск. В дальнейшем планируется запустить аналогичное производство в столице республики.

Лицензию на право обеспечивать республику кислородом сейчас получает «Сахаагроплем». Для других отраслей кислород производят ООО «Витор» и ПАО «ЛОРП».

"До организации полного производства кислорода внутри региона поставка в медучреждения осуществляется из Хабаровска. В целях бесперебойной доставки кислорода, в том числе во время ледостава, разработан посуточный план-график потребности, доставки и хранения кислорода в Якутске», — отметили в минздраве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, машина с кислородом приехала в Якутск из Хабаровска за три часа до того, как жизненно важный газ должен был закончиться в ковидном госпитале. Грузовик с трудом преодолел путь из Нерюнгри до столицы республики из-за снегопада.