Бизнесмены Приамурья просят отменить часть налогов на время локдауна
Благовещенск, 26 октября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Предприниматели Амурской области нуждаются в поддержке со стороны региональных органов власти. Соответствующие предложения руководители бизнес-объединений области изложили в манифесте, сообщили 26 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области Бориса Белобородова.
Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»
Читайте также: Губернатор Приамурья не исключил продления локдауна
Документ о поддержке регионального бизнеса в период локдауна и действия ограничений в виде QR-кодов помимо Бориса Белобородова также подписали глава регионального отделения «Деловой России» Мария Сафронова, руководитель филиала общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Татьяна Максимова, президент амурской торгово-промышленной палаты Сергей Смородников и возглавляющий областной союз промышленников, предпринимателей и работодателей Валерий Паршинков.
Они уверены в необходимости предусмотреть для бизнеса региональные меры поддержки помимо федеральных. Руководители объединений просят уменьшить в два раза или отменить (в зависимости от ограничительных мер) налоги на имущество, землю, коммунальные платежи, патентные взносы и аренду принадлежащих государству участков и зданий. Предлагается полностью освободить от таких выплат предпринимателей, чьи организации закрыты на время локдауна и в два раза уменьшить суммы для тех, кто запускает посетителей по QR-кодам.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября может быть продлена. По словам губернатора Василия Орлова, это решение будет принято в случае необходимости. По прогнозу оперативного штаба региона заболеваемость коронавирусом продолжит расти и через три недели достигнет пиковых значений.