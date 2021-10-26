Пекин, , 03:01 — REGNUM Китайские и зарубежные эксперты и ученые провели углубленное обсуждение опыта Китая в области искоренения нищеты и международного сотрудничества в области сокращения масштабов нищеты, сообщает агентство Синьхуа.

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Соответствующий семинар был совместно организован как онлайн, так и оффлайн Китайской академией общественных наук (CASS) и Управлением Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг (UNOSSC) 21 октября.

Практика Китая по ликвидации абсолютной нищеты представляет собой важный вклад в устойчивое развитие и продвижение строительства сообщества с общим будущим для человечества, заявил президент CASS Се Фучжань.

Представители международных организаций, включая Программу развития Организации Объединенных Наций и аналитические центры на государственном уровне в ряде развивающихся стран, среди прочего, поделились мнениями об опыте сокращения масштабов нищеты и развития в разных странах.

На семинаре CASS и UNOSSC подписали меморандум о взаимопонимании о создании официального партнерства на основе сотрудничества.