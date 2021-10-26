Пекин, , 02:32 — REGNUM Прямые нефинансовые исходящие инвестиции Китая (ODI) снизились в объеме на 5,2% в годовом исчислении до 522,76 млрд юаней за первые девять месяцев этого года, показали официальные данные, передает 21 октября агентство Синьхуа.

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По данным Министерства коммерции, в долларовом выражении нефинансовый ODI Китая вырос на 2,4% до $80,78 млрд. В период с января по сентябрь текущего года инвестиции в страны «Пояса и пути» увеличились на 14,2% в годовом исчислении до $14,87 млрд, что составляет 18,4% от общего нефинансового ODI.

В течение этого периода продолжался рост исходящих инвестиций в различные отрасли. Инвестиции в производственный сектор выросли на 9,3% по сравнению с предыдущим годом до $13,66 млрд, в то время как инвестиции в услуги, связанные с передачей информации, программным обеспечением и информационными технологиями, подскочили на 37,2% и достигли $6,2 млрд.

По данным министерства, нефинансовый ODI местных предприятий Китая увеличился на 8,5% по сравнению с предыдущим годом, составив 76,6% от общего нефинансового ODI за этот период.