Пекин, 26 октября, 2021, 02:28 — ИА Регнум. Китай ускорит создание новых мощностей по добыче угля, чтобы обеспечить достаточные поставки энергии, заявил в среду официальный представитель Национального управления по безопасности на шахтах Цзин Цзянь, передает агентство Синьхуа.

oatsy40 Уголь

Этот шаг направлен на смягчение недавнего кризиса с поставками угля, сказал Цзин на пресс-конференции, добавив, что страна упростит процесс утверждения добычи угля, чтобы как можно скорее ввести в эксплуатацию квалифицированные шахты.

В настоящее время, по словам чиновника, около 153 угольных шахт попали в список администрации для аварийного снабжения и, как ожидается, увеличат производственные мощности на 220 миллионов тонн в год.

Цзин подсчитал, что в четвертом квартале этого года на этих шахтах будет добыто дополнительно 55 млн тонн угля. Китай принял множество мер по стабилизации энергоснабжения по мере приближения зимы. С конца сентября была утверждена и введена в эксплуатацию партия угольных шахт.

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам, 18 октября суточная добыча угля в стране превысила 11,6 млн тонн, установив новый максимум в этом году.

Экономический планировщик также недавно объявил об усовершенствованном механизме ценообразования на угольную электроэнергию для углубления ориентированной на рынок реформы ценообразования в секторе.