Нью-Йорк, США, 26 октября, 2021, 02:11 — ИА Регнум. Спецпредставителем ООН по Мьянме назначил Ноэлин Хейзер генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, сообщает пресс-служба генсека ООН.

Мьянма

Хейзер займет должность представительницы Швейцарии Кристин Шранер Бургенер. Ранее она занимала пост исполнительного секретаря экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в ООН заявили, что Мьянма может стать мощным рассадником коронавирусной инфекции. В организации отметили, что точное число носителей SARS-CoV-2 на мьянманской территории пока неизвестно. При этом Мьянма граничит с Китаем, Бангладеш и Индией, в которых проживают около трети населения земного шара.