Хартум, , 00:40 — REGNUM По меньшей мере семь человек погибли в результате столкновений протестующих с военными в Судане, 25 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на суданское министерство обороны

Уличные беспорядки Loavesofbread

Акции протеста вспыхнули на фоне попытки военного переворота в стране. Причиной гибели людей названы огнестрельные ранения. Еще не менее 140 человек пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября военные Судана блокировали въезды в столицу страны Хартум и арестовали четырех министров и главу правительства Абдаллу Хамдука, которого увезли в неизвестном направлении.

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