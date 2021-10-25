Москва, , 23:14 — REGNUM Россия обеспокоена тем, что внутриполитическая обстановка в Боснии и Герцеговине имеет тенденцию развиваться неблагоприятно. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 25 октября на официальном сайте МИД России.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, новый виток межнациональной напряженности в стране, который был спровоцирован безответственными действиями бывшего верховного представителя Валентина Инцко, в настоящее время принимает беспрецедентные масштабы и создает потенциальную угрозу стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине и на Балканах в целом.

«Как один из гарантов Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года рассчитываем на предметное обсуждение положения дел в этой стране в ходе запланированных на 2 ноября дебатов в Совете Безопасности ООН», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что Россия считает категорически неприемлемым «отчетливый антидейтонский характер политики по демонизации сербского народа Боснии и Герцеговины», которую упорно проводят определенные внутрибоснийские и внешние силы.

«Считаем необходимым предупредить, что подобного рода провокационная линия чревата самыми негативными последствиями, ответственность за которые ляжет исключительно на плечи ее авторов. В сфере международных отношений угрозы применения односторонних санкций противоправны и недостойны», — говорится в сообщении Марии Захаровой.

Напомним, что бывший верховный представитель в БиГ Валентин Инцко ввел я уголовное законодательство страны положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», что вызвало крайнее недовольство сербов, проживающих в Боснии и Герцеговине.