Белград, , 23:38 — REGNUM В Сербии 24 октября состоялось открытие международного чемпионата по боксу. Поскольку Сербия не признает независимости Косово, сборная края не приняла участие в чемпионате, в отличие от сборной Албании, передаёт албанское новостное агентство Lapsi.

Бокс Boxing AIBA

Сообщается, что сборная Албании намеревалась отказаться от участия в чемпионате из солидарности с Косово, однако изменила свое решение под давлением правительства и международной федерации бокса AIBA. По словам главы федерации бокса Албании Нельсона Хюсы, за пропуск чемпионата албанская сборная поплатилась бы десятью годами неучастия во всех мероприятиях AIBA.

Когда же албанские спортсмены прибыли в Белград и приняли участие в открытии чемпионата, их встретили свистом, ругательствами и тухлыми помидорами. Безопасность спортсменов в отеле обеспечивает полиция Сербии.

В минувшие выходные полиция Сербия трижды задержала на границе косовскую сборную из-за использования символики Республики Косово.

Односторонне отделившийся от Сербии край Косово получил членство в AIBA в 2014 году. На чемпионате, который будет проходить с 24 октября по 6 ноября, край должны были представлять Башким Байоку, Шпетим Байоку и Патриот Бехрами. В рамках соревнований свыше 500 атлетов из 88 сборных будут соревноваться в 13 категориях.