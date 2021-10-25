Манчестер, Великобритания, , 23:05 — REGNUM 25 октября издание Manchester Eveninh News сообщило, что руководство «Манчестер Юнайтед» может отправить в отставку главного тренера команды Оле Гуннара Сульшера еще до матча 10-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом», который состоится 30 октября и пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Арена».

Олле-Гуннар Сульшер Tor Atle Kleven

24 октября «Манчестер Юнайтед» дома на стадионе «Олд Траффорд» крупно уступил «Ливерпулю» со счетом 0:5. Забитыми мячами в составе «мерсисайдцев» отметились Наби Кейта (5'), Диогу Жота (13')и Мохаммед Салах (38', 45+5', 50').

После девяти туров «Манчестер Юнайтед», набрав лишь четырнадцать очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.