Каир, , 22:43 — REGNUM Власти Египта приняли решение об отмене режима чрезвычайного положения, действовавшего в стране с 2017 года. Об этом сообщил 25 октября резидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на своей странице в Facebook.

Абдель Фаттах ас-Сиси Kremlin.ru

«Впервые за многие годы я решил отказаться от продления чрезвычайного положения по всей стране», — написал президент, отметив, что Египет стал «оазисом безопасности и стабильности в регионе».

Напомним, режим чрезвычайного положениябыл введёнв Египте в апреле 2017 года после терактов в храмах Александрии и Танты, жертвами которых стали более 40 человек.