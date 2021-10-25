Москва, 25 октября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. России следует жестче вести себя с Молдавией в части требований погашения долга за газ. Об этом 25 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Молдавия должна нам 700 млн долларов. И это не исторический, а коммерческий долг за тот газ, который она насосала за все эти годы. Поэтому разговор должен быть очень коротким — никаких скидок на газ для русофобских режимов с постсоветских пространств. Либо покупайте газ в Европе по спотовым ценам, либо, если вы хотите заключать контракты с Россией по скидке, то идите на те условия, которые мы вам выдвинем», — сказал Коротченко.

По его мнению, Газпрому следует поставить требование о том, чтобы Молдавия предоставляла гарантии оплаты последующих поставок газа. В противном случае российской компании следует прекратить поставки топлива в эту страну.

«Что касается Молдавии, я сторонник жестокого подхода. Золотовалютные ресурсы Молдавии составляют 3,7 млрд долларов. Если они хотят газ — пусть депонируют на счетах Газпрома 1 млрд долларов. Это будет залог. Не смогут платить — эти деньги достанутся Газпрому», — заявил военный эксперт.