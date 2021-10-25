Москва, 25 октября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Причина энергетического кризиса в Молдавии — отсутствие контракта на осенне-зимний период на поставки газа. Об этом 25 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент)

«Причина энергетического кризиса в Молдавии и последовавшего за ним чрезвычайного положения — это то, что контракт не подписан. Почему? Причин несколько», — заявил политолог.

«Первая причина — разногласия по цене. Эта причина вполне очевидна. По всем раскладкам, вне зависимости от формул, цена на газ для Молдавии не может быть ниже $900 за тысячу кубометров. Может быть и больше, в зависимости от ряда условий. Молдавия же хочет получить газ в три раза дешевле, где-то по $300 за тысячу, или даже по $270−280 — это та цена, которую в сентябре Газпром предлагал Румынии», — пояснил Белогорьев.

Напомним, что в Молдавии объявили режим чрезвычайного положения из-за нехватки газа. Российская корпорация «Газпром» предложила заключить краткосрочный договор на поставки газа в Молдавию при условии погашения задолженности за уже поставленный в сентябре и октябре текущего года.