Набережные Челны, Татарстан, 25 октября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Квартира в одном из жилых домов в Набережных Челнах, которая, предположительно, стала эпицентром взрыва, отключена от газа еще в 2010 году. Об этом сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Казань».

Uxfon.com Взрыв газа

Предположительно, хлопок произошел в квартире №162.

«Указанная квартира была отключена от газоснабжения в марте 2010 года по причине нарушения правил пользования газом в быту», — цитирует ТАСС представителя компании. В доме организовано централизованное электро‑ и теплоснабжение.

В марте текущего года поводился осмотр данной квартиры, который подтвердил отключение ее от газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2021 года в одном из пятиэтажных жилых многоквартирных домов в 48-м комплексе города Набережные Челны в результате взрыва газа произошло обрушение перекрытий четвертого и пятого этажей. Разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек. Из-под завалов спасатели извлекли четверых жителей дома. По предварительным данным, больше под завалами никого нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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