Набережные Челны, Татария, , 18:51 — REGNUM В Татарии следственные органы по факту обрушения части жилого дома возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в многоквартирном доме в Набережных Челнах — все новости»

В понедельник, 25 октября 2021 года в одном из пятиэтажных жилых многоквартирных домов в 48 комплексе города Набережные Челны в результате хлопка газа произошло обрушение перекрытий четвертого и пятого этажей. Сведения о пострадавших уточняются. Следователи проводят осмотр места происшествия.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии организована прокурорская проверка информации о хлопке газа в жилом многоквартирном доме в Набережных Челнах.

Читайте также: В Набережных Челнах медики оказали помощь пятерым пострадавшим