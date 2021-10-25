Москва, , 20:35 — REGNUM 25 октября на официальном сайте Российского Футбольного Союза (РФС) объявили расширенный состав национальной сборной России по футболу на ближайшие октябрьские матчи отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022.

Валерий Карпин Светлана Бекетова

Голкиперы: Матвей Сафонов («Краснодар»), Гильерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Сергей Терехов («Сочи»), Арсен Адамов («Урал»), Алексей Сутормин («Зенит»), Даниил Круговой («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Константин Марадишвили («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Далер Кузяев («Зенит»), Даниил Фомин («Динамо»), Александр Черников («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Роман Ежов («Крылья Советов»), Алексей Головин («Монако»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Арсен Захарян («Динамо»), Денис Глушаков («Химки»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Ионов («Краснодар»).

Нападающие: Федор Смолов («Краснодар»), Гамид Агаларов («Уфа»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

В ноябре сборной России предстоит сыграть со сборными Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). После восьми туров отборочного турнира подопечные Валерия Карпина с девятнадцатью очками занимают первое место в турнирной таблице группы.