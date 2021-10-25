Ханты-Мансийск, 25 октября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В Югре в связи с длительными каникулами, по причине сложной эпидобстановки с COVID-19, вводится ряд авансовых платёжных обязательств. Об этом 25 октября 2021 года сообщает региональный оперативный штаб.

34regiongaz.ru Счета за коммунальные услуги

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Государственным и муниципальным учреждениям Югры в срок до 30 октября 2021 года осуществить авансовые платежи (два и более месяца) в счёт будущих расчётных периодов ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору по обращению с ТКО и иным юридическим лицам.

Учитывая, что для непривитых и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет в регионе в вышеуказанные дни вводится локдаун, департамент соцразвития Югры до 30 октября 2021 года должен обеспечить опережающую выплату отдельных мер соцподдержки, финансируемых за счёт бюджета Югры за ноябрь 2021 года.