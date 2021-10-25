Ханты-Мансийск, , 20:18 — REGNUM В Югре дополнительно ужесточены антиковидные меры. Об этом 25 октября 2021 года сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В Югре с 30 октября по 7 ноября 2021 года деятельность всех организаций независимо от формы собственности, оказывающим услуги общественного питания, осуществляется с 6:00 часов до 23:00 часов. Допускается круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных кафе, в аэропортах, авто‑ и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях.

В торговых центрах вводится запрет использования гражданами фуд-кортов и фуд-плейсов.