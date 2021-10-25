Пермь, 25 октября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Пермском крае совершеннолетние студенты колледжей и вузов обязаны привиться от COVID-19. Документ размещён на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

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Как пишет Накануне.Ru, также в список обязанных сделать прививку попали работники промышленных предприятий и АПК. Это вызвано высокой долей заболевших ковидом среди них.

Как сообщало ИА REGNUM, спрос на вакцинацию в последние дни значительно вырос. Интерес населения подстегнуло ведение системы QR-кодов.