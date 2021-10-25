Курск, 25 октября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Медики отделения реанимации и интенсивной терапии Курской городской больницы скорой медицинской помощи опубликовали обращение, в котором поздравили курян с новым локдауном и обвинили тех, кто не привился, в новой волне коронавируса, сообщает ИА REGNUM.

Https://vk.com/bsmp46orit Медики отделения реанимации и интенсивной терапии Курской городской больницы скорой медицинской помощи опубликовали обращение, в котором поздравили курян с новым локдауном и обвинили тех, кто не привился, в новой волне коронавируса

«Поздравляем, друзья. Поздравляем с новым мини-локдауном (причем, учитывая скорость роста числа больных, не сомневаемся, что скоро ограничений будет еще больше). Поздравляем, потому что виноваты в этом именно вы. Не Путин, не Старовойт, не кто-то еще. А вы, те, кто кривит лицо, проходя мимо (бесплатного!) отдела вакцинации в торговом центре», — говорится в сообщении медиков.

По мнению сотрудников отделения, низкий охват вакцинацией стал следствием «инфантилизма» и низкого уровня образования.

«Очередная (4!) волна пандемии обнажила две большие проблемы нашего общества: это его крайний инфантилизм и катастрофический уровень образования. Впрочем, ничего нового. Ровно эти же люди думают, что ремни безопасности на задних сиденьях придумали американцы в целях порабощения русской свободы духа.

Прививка не даёт вам гарантии защиты от коронавируса. Она только снижает вероятность заболеть, а главное — вероятность заболеть в тяжёлой форме. Это вопрос риск-менеджмента, а не волшебная таблетка от всего. Управление рисками — это не про нас. И только там, где каждый считает себя умнее остальных — число больных растёт и будет расти», — говорится в обращении.

Комментарии к этому посту в сообществе отделения реанимации отключены. Одна курянка в ответ уже заявила, что поздравление медиков выглядит «мерзко и цинично».