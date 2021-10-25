Пекин, , 19:52 — REGNUM В Китае прошли торжества, посвященные 50-летнему юбилею восстановления законного места КНР в ООН и постоянного членства в её Совете Безопасности. Об этом 25 октября сообщает Синьхуа, делая акцент на той части выступления на торжественном собрании в Пекине лидера страны Си Цзиньпина, в которой он говорит о перспективах формирования сообщества единой судьбы человечества.

Глава КПК и КНР подчеркнул общность интересов всех народов, отдельно отметив, что такое сообщество предполагает органичное единство, а не замену одного государственного строя или цивилизации другими. По его словам, сообщество единой судьбы — это сосуществование и совместное развитие стран с разными социальными укладами, культурой и уровнями развития, ведущее к общему выигрышу и построению «прекрасного мира для всех».