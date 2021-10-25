Нижний Тагил, Свердловская область, 25 октября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области устанавливают обстоятельства обнаружения человеческих останков. Об этом сообщает областное управление СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным ведомства, пока нет оснований говорить о том, что эта находка может иметь криминальный след. Признаков криминала не обнаружено. Возможно, появление костей в лесополосе вызвано тем, что на расположенном рядом кладбище на месте старых могил сделали новые захоронения.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых считает, что пока преждевременно называть находку массовым захоронением. Для дополнительного комплексного осмотра туда прибудут руководители не только полиции Нижнего Тагила, но и их коллеги из иных контролирующих и правоохранительных органов. «По итогам всех мероприятий и будет делаться вывод о происхождении останков», — сказал Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, останки нашли местные жители. По их оценкам, они принадлежали 14 людям.

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