Москва, 25 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства уругвайской актрисе и певице Наталье Орейро. Соответствующий документ рамещён 25 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

(сс) Marianagelves Наталья Орейро

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц… Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае», — говорится в тексте указа.

Кроме этого, российское гражданство вместе с актрисой получил её девятилетний сын Мерлин Атауальпа.

Напомним, Нататья Орейро получила мировую известность в конце 90-х годов благодаря роли в аргентинском сериале «Дикий ангел». Актриса многократно заявляла о любви к России и желании получить гражданство страны.

При этом Орейро отмечала, что не планирует жить в России, но хотела бы иметь паспорт в знак признательности за любовь к ней российских зрителей.