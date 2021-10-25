Великий Новгород, 25 октября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Торговые центры (ТЦ) и торгово-развлекательные центры (ТРЦ) Новгородской области смогут работать при соблюдении двух условии: 100-процентная вакцинация допущенных к работе сотрудников и 100-процентная проверка QR-кодов при входе, после принятия соответствующего порядка работы. Об этом 25 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

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"По последним разъяснениям министерства здравоохранения отмечено, что прививку от гриппа можно ставить совместно с прививкой от COVID-19», — уточнили в оперштабе.

По данным на 25 октября, 198 522 жителей Новгородской области сделали хотя бы первую прививку от коронавируса. 145 506 человека полностью завершили вакцинацию.

Что касается заболеваемости, то за минувший день в регионе было выявлено 213 новых инфицированных, что на три человека больше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в области заразились 48 863 человека. Из них выздоровели 44 552 человека, в том числе 112 за минувшие сутки. Умерло 488 заболевших COVID-19, три летальных исхода были зарегистрированы за минувшие сутки.

По данным оперштаба, в настоящее время в региональных ковидных стационарах свободно 14% коечного фонда. В субботу, 23 октября, был развернут дополнительный ковидный госпиталь на 150 коек на базе ГОБУЗ «Областной клинический родильный дом», также увеличено количество коек в Боровичской ЦРБ.