Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Запланированный XXXI международный кинофестиваль (МКФ) «Послание к человеку» изменит свой формат из-за ситуации с COVID-19 и введения новых ограничений властями Санкт-Петербурга с 30 октября. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе фестиваля.

Abnews.ru Кинофестиваль «Послание к человеку»

Напомним, фестиваль пройдет в культурной столице с 29 октября по 4 ноября. Кинопоказы фестиваля «Послание к человеку» планировались на центральных площадках города: в кинотеатрах «Аврора», «Родина», в «Доме кино» и на «Ленфильме».

"Наш кинофестиваль меняет свой формат на гибридный. 29 октября пройдёт церемония открытия, состоится показ основных специальных программ — «Панорама.doc», «Кино сверхреальности» и «Пропущенное». С 30 числа часть программы можно будет посмотреть в онлайн-формате», — говорится в сообщении.

В этом году в конкурсную программу фестиваля вошли 76 конкурсных фильмов, в их числе 24 российских и 13 мировых кинопремьер. Во внеконкурсной программе жюри и зрители увидят девять российских премьер в рамках программ «Панорама.doc» и «Кино сверхреальности», ретроспективу картин Кшиштофа Кесьлевского, спецпрограмму"Пропущенное», авторскую программу Алены Королевой «В память о будущем», а также ряд специальных показов.

Откроет фестиваль фильм Франсуа Озона «Все прошло хорошо». Двумя спецпоказами кинофестиваль также отметит 80-летие Бернардо Бертолуччи. Зрители увидят ранние работы режиссёра — «Партнер» и «Стратегия паука».