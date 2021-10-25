Подгорица, , 17:47 — REGNUM Министерство финансов и социального обеспечения Черногории готовит предложение о внесении поправок в Закон об акцизных сборах, чтобы обеспечить возможность немедленного вмешательства правительства в связи со значительным повышением цен на топливо из-за роста цен на энергоносители на международном рынке, сообщает национальный вещатель RTCG.

Топливо

В министерстве, возглавляемом Милойко Спаичем, пояснили, что запланированные изменения будут означать, что правительство при значительном повышении цен на нефтепродукты на мировом рынке может принять решение о снижении акцизов. При необходимости решение правительства может быть продлено более чем на месяц, и это будет зависеть от изменения цен на топливо.

Предлагаемые меры также касаются повышения минимальной заработной платы с 250 до 450 евро.

Текущая ставка акцизов применяется с января 2017 года.