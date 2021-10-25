Псков, 25 октября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. В Псковской области в основном распространяется дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 25 октября сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Minzdrav.orb.ru Анализ на коронавирусную инфекцию

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

"У нас в основном дельта-штамм. У него сверхкороткий инкубационный период от двух-трех дней, в среднем — четыре-пять дней. Течение заболевания молниеносное. Температура 38−39, есть случаи, что и выше, есть риск серьезных осложнений», — сказала Марина Гаращенко, слова которой приводит официальный канал Псковской области в Telegram.

Также она указала, что исчезновение обоняния сегодня фиксируется реже, чем в предыдущие волны, зато отмечается упадок сил, слабость, кашель, одышка, нарушение со стороны дыхания, стремительное развитие пневмонии.

«Поэтому нужно сразу обращаться ко врачам», — подчеркнула председатель комитета и напомнила о необходимости прививаться.

По данным регионального оперативного штаба, всего в Псковской области с начала пандемии лабораторным путем подтвердили 56 321 случай заражения, в том числе 282 из них были выявлены 24 октября, что столько же, сколько и днем ранее. Выздоровели 47 769 из ранее зараженных, в том числе 24 октября были выписаны еще 287 инфицированных, успешно прошедших лечение. Умерли в регионе 886 заболевших COVID-19. Два летальных случая из них были зарегистрированы накануне днем.