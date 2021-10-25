Брянск, , 17:42 — REGNUM Единоличным победителем первенства Европы по шахматам среди юношей и девушек стал восьмилетний школьник из Брянской области Арсений К., сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе правительства региона.

Шахматы

Школьник занимается в спортивной школе по шахматам и шашкам у тренера Валентина Евдокименко. В связи с пандемией COVID-19 турнир проходил онлайн с 15 по 21 октября из специальных авторизованных зон под наблюдением арбитров. Брянский участник набрал восемь очков из девяти возможных и стал единоличным победителем первенства Европы среди мальчиков до восьми лет. Школьник сражался за титул с 81 юным шахматистом из 23 стран.

Всего в первенстве в различных возрастных категориях участвовал 871 спортсмен.