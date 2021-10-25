Москва, 25 октября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Оборот внешней торговли России за январь-сентябрь 2021 года вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 25 октября заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«Следует отметить, что в этом году в целом товарооборот Российской Федерации по сравнению с девятью месяцами прошлого года увеличился на 35% и составляет $540 млрд», — сказал он.

При этом, как уточнил глава ФТС, сальдо внешней торговли является положительным: объём экспорта за отчётный период составил $310 млрд, а импорта — $230 млрд.

«Конечно, в этих объёмах есть разные составляющие: стоимостной рост и импорта, и экспорта, введённые платежи на поставки зерна, леса, но в то же время мы считаем, что есть и такая составляющая, как эффективность таможенного оформления в центрах электронного декларирования», — отметил Булавин.

Он заявил, что таможенная служба «достаточно успешно» справляется с возрастающим потоком товаров.