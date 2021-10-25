Черкесск, 25 октября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии усилены ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В столице республики под запретом вновь оказались мероприятия с большим числом участников. В частности, владельцам ресторанов и кафе запретили проводить свадьбы, всевозможные торжества и поминальные мероприятия, сообщили в пресс-службе администрации города Черкесска.

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По словам мэра города Алексея Баскаева, «в Черкесске, как и в республике в целом, отмечается существенный рост заболевших коронавирусом», поэтому в числе главных задач — повышение активности граждан в прививочной кампании.

С этой целью в том числе открыт новый пункт вакцинации — в МФЦ по улице Космонавтов, дом №102. Всего в городе привиты около 24 тыс. жителей, что составляет около 30% от запланированного количества.

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