Вашингтон, 25 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Кроссовки, которые когда-то носил звезда американского баскетбола Майкл Джордан, были проданы на аукционе за $1,47 млн, сообщает 25 октября Reuters.

Подошва обуви Nike

Джордан носил красно-белые кроссовки Nike Air Ships в 1984 году, играя первый сезон в составе команды Chicago Bulls. В этом году он начал сотрудничество с компанией Nike, которая создала фирменные вещи под его именем.

Отметим, что это самая высокая из когда-либо заплаченных сумм за обувь, которую носил спортсмен в любом виде спорта.

Напомним, Джордан является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз». В каждом из финалов он признавался самым ценным игроком (MVP).