Пенза, 25 октября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. В Пензенскую область отгрузили дополнительно 2 тыс. комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V». Очередная партия поступила в регион 25 октября, сообщает облминздрав.

huntlh Вакцинация

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Вакцину в ближайшее время доставят во все прививочные пункты. На сегодняшний день в Пензенской области имеется более 200 тыс. комплектов вакцины «Спутник V» и 1,7 тыс. комплектов «ЭпиВакКороны».

В ежедневном режиме в регионе работают 75 площадок вакцинации и 40 мобильных пунктов. Также пройти иммунизацию против новой коронавирусной инфекции можно в передвижных медицинских комплексах и торговых центрах.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 25 октября в Пензенской области первый компонент антиковидной вакцины получили 551 164 человека. Полностью завершили вакцинацию 477 727 жителей области, повторно привились 28 437 человек.

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