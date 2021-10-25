Нальчик, 25 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии с 27 октября начнут действовать новые ограничительные меры, введенные указом главы республики Казбеком Коковым в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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До нормализации обстановки будет временно приостановлено проведение свадем и банкетов, всевозможных корпоративных и увеселительных мероприятий в местах общественного питания. Вход в них, кроме прочего, будет возможен лишь при предъявлении QR-кодов или справок об отрицательных ПЦР-тестах. Такая же система пропуска будет действовать для кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, гостиниц и пассажирских канатных дорог, косметических салонов и салонов красоты. Помимо этого для мест массового пребывания людей вводится 50%-ная заполняемость залов.

На дистанционный режим работы рекомендовано перевести всех работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. На неработающих граждан в возрасте старше 60 лет распространяется режим самоизоляции.

Напомним, ранее было одобрено решение о начале школьных каникул в Кабардино-Балкарии на неделю раньше положенного срока.

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