23 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что третья партия дополнительной военной помощи от США прибыла на Украину.

Мирослава Романенко, , 17:32 — REGNUM Третья партия дополнительной военной помощи от США прибыла на Украину 22 октября, сообщается на странице украинского министерства обороны в Twitter.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В составе груза были доставлены боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, а также медицинское имущество и другое оборудование. Это последняя партия американской помощи украинским вооруженным силам, которая составляла $60 млн. Первый и второй грузы США доставили на Украину 10 и 18 октября.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Украина Сейчас» и «Репортер UA». Многие отметили, что данная помощь, вероятно, приведет к эскалации военных действий. Иные отметили, что средства, которые направили на «военную помощь», можно было потратить на больницы и школы, а не на вооружение. Были и те, кто усомнился, что предоставленная американцами «помощь» надлежащего качества.

«Помощь — это когда тебе продают? Класс…» — отреагировал Михаил.

«Кредит, поди, оформили, теперь хлам закупают», — смеется NouName.

«Да хоть лазерное оружие дайте — Крым и Донбасс уже не вернут… А поднять экономику — ещё немало столетий уйдёт», — пишет pablo.

Флаги США и Украины President.gov.ua

«Главная фраза «для использования, в том числе для подразделений Операции объединенных сил». С нашей территории теперь воевать будут?» — задался вопросом Roman.

«Толк от этой помощи?.. Лучше б для начала создали условия и профессиональную армию, а потом уже «помощь» принимали», — добавил Roma A.

«Это снова такие же, как у нас уже есть и не стреляют? Украина каким-то полигоном для утилизации стала. Весь хлам сюда свозят. Да еще и деньги за это берут», — посетовала Марина Б.

«У нас не стесняются помощь в деньгах считать», — добавил Андрей.

«Американцы — ссыкуны. Воюют на чужих территориях и чужими руками. Им нужны такие конфликты, как в Афгане, Ираке, Вьетнаме, а сейчас и в Украине, чтоб продавать оружие. За счёт продажи оружия они живут хорошо. Не все», — написал Віктор Г.

«Патроны просроченные в прошлый раз давали. Надеюсь, с этим все нормально», — отметил FED.

«Плохи дела… Готовятся к войне», — добавила Sandra A.

«Америка бесплатно? Смешно, у нее другие цели — бороться с Россией за счет Украины», — написала Рая К.

«Несомненно, это нам крайне необходимо для жизнеобеспечения населения! Вот уж щедрые спасители! Прям не могу нарадоваться!!!» — отреагировала Viktoria.

Корабль ВМС США в Чёрном море вблизи от берегов Украины Mil.gov.ua

«Что-то не к добру это всё…» — добавил Oleg B.

«Украина связалась с США — жди военных действий. Ой, зря это они», — пишет Tatiana.

«Мда… Такие бабки, которые можно кинуть, например, в больницы, школы и т. д. А они оружие покупают…» — посетовал Вечный Зов.

«Грузинам в 2008 году это очень сильно пригодилось. Только, когда бежали, все бросили», — подытожил Pavel S.

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