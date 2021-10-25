Москва, 25 октября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Правительство РФ выберет модели экономического развития для субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Совещание по этому вопросу провел 25 октября в координационном центре правительства РФ вице-премьер РФ Александр Новак. В нем участвовали главы регионов СКФО, глава Минэкономики РФ Максим Решетников, заместители глав Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минэнерго, Минтранспорта, Минпросвещения, Минстроя, Ростуризма, АО «КСК», ЦСР, Росимущества, Росжелдора и Росрыболовства.

Рост экономики

Как отметил Решетников, в настоящее время субъекты СКФО характеризуются значительной зависимостью местных бюджетов от федерального, высокой безработицей, низким уровнем вовлеченности банков в инвестиции и неформальной занятостью.

«Нужно обобщить все программы и сформировать комплексное видение Северного Кавказа с точки зрения развития и достижимости планируемых показателей. Важно рассмотреть, какими существующими мерами можно будет наполнить модели экономического развития регионов», — считает Решетников.

Вице-премьер Александр Новак поручил проработать приоритетные проекты экономического развития каждого субъекта СКФО с профильными министерствами.

«Со стороны правительства мы продолжим оказывать поддержку каждому из регионов, который принимает активное участие в формировании собственных моделей развития и ставит перед собой амбициозные цели по повышению уровня социально-экономического развития», — цитирует Новака пресс-служба Минэкономразвития РФ.