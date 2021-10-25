Одинцово, Московская область, 25 октября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 25 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 378 человек. Следом за Одинцово идут Мытищи, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 256 человек. На третьем месте расположился Солнечногорск, где COVID-19 диагностировали у 227 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 3127 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 25 октября в десяти городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.