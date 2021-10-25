Рига, , 16:56 — REGNUM Латвийские пограничники продолжают ежедневно фиксировать десятки попыток нелегально пересечь границу Латвии со стороны Белоруссии. Об этом руководитель Пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс заявил на заседании парламентской комисии, сообщило агентство LETA.

Мигранты

«Мы видим, что давление со стороны Белоруссии в целом сохраняется. Там открыты новые рейсы из Пакистана, Сирии, Ирана, а также транзитные рейсы из Турции», — сообщил Пуятс.

Он считает оправданным решение правительства Латвии продлить до 10 февраля 2022 года действие режима чрезвычайной ситуации на приграничных территориях. Режим продлен в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

По его словам, принятое решение позволит пограничникам, Национальным вооруженным силам и органам госбезопасности продолжить нынешнюю тактику охраны границы, доказавшую свою эффективность.

Согласно условиям чрезвычайного положения, в приграничных районах Латвии гоструктурам дозволяется выдворять с территории страны любого, кто нелегально пересекает границу, и не принимать от таких лиц просьб о политическом и ином убежище.

Правозащитники и европейские структуры раскритиковали такой порядок действий Латвии, как не соответствующий международным правовым стандартам. В свою очередь, Латвия и другие страны обвинили Белоруссию в организации потоков нелегалов в страны Евросоюза.